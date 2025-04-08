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Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMM'de cenaze töreni

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#Hadi Dilekci#TBMM#Milletvekili
Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMMde cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 12:04

Hayatını kaybeden 20 ve 21. Dönem Kastamonu Milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

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Törene, Dilekci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ile Uğur Bayraktutan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eski bakan, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMMde cenaze töreni

Dilekci'nin cenazesi bugün Kastamonu Nasrullah Kadı Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çerçi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMMde cenaze töreni

1943 yılında Kastamonu'da doğan Dilekci, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Öğretmen ve okul müdürü olarak çok sayıda okulda görev yapan Dilekci, 20. ve 21. Dönem Kastamonu milletvekili olarak Meclis'e girdi. Dilekci, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMMde cenaze töreni

Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMMde cenaze töreni

Eski milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için TBMMde cenaze töreni

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#Hadi Dilekci#TBMM#Milletvekili

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