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ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 27.04.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demokratik Sol Parti'den (DSP) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2000 yılındaki 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Mail Büyükerman (93), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti. 

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