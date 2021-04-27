Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten hayatını kaybetti

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti.

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