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Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM'de tören

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#Atilla Sın#TBMM#Ankara
Eski milletvekili Atilla Sın için TBMMde tören
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 14:04

Ankara'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Muş Milletvekili Atilla Sın (81) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

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Anavatan Partisi'nden 17'nci dönem Muş Milletvekili seçilen Atilla Sın, Ankara'da dün hayatını kaybetti. Sın için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Sın'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Eski milletvekili Atilla Sın için TBMMde tören

1941 yılında Ankara'da doğan Atilla Sın, Ankara Ticaret Odası Meclis'i üyeliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. ANAP'tan 17'nci dönem Muş Milletvekili olarak seçilen Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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#Atilla Sın#TBMM#Ankara

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