Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

#Kahramanmaraş#Ali Sezal#Cenaze

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Ali Sezal'ın cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ali Sezal'ın oğlu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, siyasi parti üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraşta toprağa verildi

Haberin Devamı

Cenaze namazının ardından Ali Sezal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın önde gelen siyasetçilerinden 4 çocuk babası Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. 2 dönem başkanlık yaptıktan sonra Meclis'e giren Sezal, 21'inci ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak çalışmıştı.

Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraşta toprağa verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Ali Sezal#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham