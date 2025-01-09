Eski milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

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İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı taziye mesajında "AK Parti’mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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ÖMER ÇELİK VE NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı:

"Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Ahmet İyimaya için yayınladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahmet İyimaya, nezaketi ve bilgeliğiyle hepimize örnek bir büyüğümüzdü. Kendisi hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."