Gündem Haberleri

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in acı günü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 09:41

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in babası Hacı Ali Yılmazbilen, hayatını kaybetti.

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in babası Hacı Ali Yılmazbilen, hayatını kaybetti. Yılmazbilen'in cenazesi, bugün öğle vakti Tosya Şehir Mezarlığı'nda kılınacak namazın aile mezarlığında toprağa verilecek.

MHP sosyal medya hesabından yayınlanan taziye mesajında, "Ülkücü Hareket'in her döneminde fedakarca duruş sergileyen, yaşamının her anında örnek bir insan olmanın ölçüsünü yansıtan, Allah dostu ve sevdalısı Tosya Alperenlerinden Hacı Ali Yılmazbilen, Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Rabbimiz mekanını cennet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

BAKMADAN GEÇME!