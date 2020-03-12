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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:50,Son Güncelleme:/

Eski mezarlarda kazı yapan 2 kişi yakalandı

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Eski mezarlarda kazı yapan 2 kişi yakalandı
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MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 4 eski mezarda kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 şüphelinin, Durucasu ve Sürür Mahalle Mezarlıkları'ndaki 4 eski mezarda kazı yaptığı ihbarı üzerine hareke geçti. B.Y. ve H.K. oldukları belirlenen şüpheliler, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma, kazılan mezarlarda inceleme yaptı. Soruşturma devam ediyor.

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