Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:50,
Eski mezarlarda kazı yapan 2 kişi yakalandı
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 4 eski mezarda kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 şüphelinin, Durucasu ve Sürür Mahalle Mezarlıkları'ndaki 4 eski mezarda kazı yaptığı ihbarı üzerine hareke geçti. B.Y. ve H.K. oldukları belirlenen şüpheliler, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma, kazılan mezarlarda inceleme yaptı. Soruşturma devam ediyor.
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