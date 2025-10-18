×
Eski merkez bankası başkan yardımcısı tutuklandı

Ekim 18, 2025 07:00

Merkez Bankası (TCMB), 2 Ekim 2024’te gerçekleştirdiği iç denetim sonrası, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da TCMB’nin ana hissedarı olduğu BKM için düzenlenen ihalelere fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklandı. Üç kişi adli kontrolle bırakıldı. Yurtdışında olduğu tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman’a yakalama kararı çıkarıldı.

İŞTE O İDDİALAR

SORUŞTURMA, TCMB’nin ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023’te gerçekleştirilen “Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi” ile “Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde” yapılan usulsüzlükler üzerine yürütülüyor. Diğer usulsüzlükler ise, “Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.” ile “Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi’nden” ihalesiz hizmet alımları, yurtdışında  öğrencilere yapılan ödemeler ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımı.

