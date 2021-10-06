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Eski Menemen Belediye Başkanı ve milletvekili Yücel Dirik vefat etti

#İzmir#Menemen#Yücel Dirik
Eski Menemen Belediye Başkanı ve milletvekili Yücel Dirik vefat etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15. Dönem milletvekilliği ve 1963-1973 yılları arasında Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yücel Dirik hayatını kaybetti.

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Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşında Dirik için belediye önünde tören düzenlendi.

Törene, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve Dirik'in yakınları katıldı.

Törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, "Mahallemizin ağabeyini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere Menemenimizin başı sağ olsun. Menemenimiz için verdiği çabaları, gösterdiği emeği halkımız ve biz unutmayacağız. Adını da her zaman yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Törende Dirik’in kızları Melike ve Meltem Dirik de bir konuşma yaptı.

Dirik’in naaşı, Mahkeme Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Menemen Mezarlığı'na defnedildi.

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#İzmir#Menemen#Yücel Dirik