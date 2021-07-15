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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Eski kulüp başkanı Cengiz Anaç'ın üzücü ölümü

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Eski kulüp başkanı Cengiz Anaç'ın üzücü ölümü

KOCAELİ Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç (70), TIR’ın çarpması sonucu bisikletinden yola savrularak, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Kartepe ilçesi Çeşme mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden C.A. yönetimindeki 41 ABA 016 plakalı TIR, bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Cengiz Anaç’a çarptı. Anaç, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Anaç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cengiz Anaç’ın cansız bedeni, morga götürüldü. Emekli polis memuru olan, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç’ın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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