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Eski kocasını bıçaklamıştı! Tartışmanın nedeni ortaya çıktı

#Cihan Kuşsan#Bıçaklama#Aksaray
Eski kocasını bıçaklamıştı Tartışmanın nedeni ortaya çıktı

Aksaray’da oğlunu görmek için geldiği parkta boşandığı eşi Ceylan B. (31), tarafından bıçaklanan Cihan Kuşsan'ın (39) ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tartışmanın 2 çocuğunun velayeti nedeniyle çıktığını belirten Ceylan B.'nin ise ifadesinde ''Yeni bir evlilik yapmaya hazırlanıyorum ve bu nedenle nişanlandım. Eşimde nişanlandığımı duyunca çocuklarımın velayetini almak istedi. Bu yüzden tartışma çıktı" dediği öğrenildi. 

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Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokakta'ki parkta meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Eski kocasını bıçaklamıştı Tartışmanın nedeni ortaya çıktı


'OĞLUMU GÖRMEK İSTEDİM'

Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı'' dedi. Kuşsan'ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.  

Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. Ceylan B., kendisini görüntüleyen habercilere ''Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' diye konuştu. 

Ceylan B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde ise ''Yeni bir evlilik yapmaya hazırlanıyorum ve bu nedenle nişanlandım. Eşimde nişanlandığımı duyunca çocuklarımın velayetini almak istedi. Bu yüzden tartışma çıktı" dediği belirtildi. Ceylan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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#Cihan Kuşsan#Bıçaklama#Aksaray

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