Eski kocası tarafından öldürülen Nuran Şimşek ebediyete uğurlandı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Şimşek'in taksiden inmesine izin vermeyen Enis S., eski eşini başından silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı Enis S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Enis S. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYAZAĞ'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Nuran Şimşek için bugün Lale Sitesi Balkan Türkleri Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Şimşek'in ilk eşi Emrah Ercan, oğlu Alper Ercan, annesi Sabriye Şimşek, ailesi ve komşuları taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Şimşek'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ARA ARA TEHDİT EDİYORMUŞ'

Nuran Şimşek'in yakın arkadaşının eşi olduğunu söyleyen Fahri Hacıoğlu, “Nuran, eşimin liseden arkadaşı. Dolayısıyla bizim 30 senelik dostumuz. Dün geliyor eve, yarım saat, bir saatten fazla bekliyor. Beline silah dayayıp konuşmak istiyor. Onunla 1,5-2 senedir de görüşmediğini söylüyordu. Ama ara ara tehdit de ediyormuş. Tabi bunları biz sonradan duyduk. Zaman zaman bize de söylüyordu. Yani öyle bahsedildiği gibi 'Nuran çağırmış' öyle bir şey yok. Gerçekler konuşulsun" diye konuştu.

'SİTEDE SİLAHLA GÖRENLER VAR'

Fahri Hacıoğlu, “Daha sonrasında sitede silahla görenler de var. Sitenin kamera kayıtları da şuan polisteymiş. Zaten onları götüren taksi şoförü de Nuran'ı haftada 1-2 işe götüren taksiciymiş. Onu tanıyan taksiciymiş. O da 'Beykoz'a sür' demiş. Nuran da 'Aksaray'a gideceğiz' demiş. Ama adam, 'Ben Beykoz'a götürmeyeceğim' demiş. Tabii Nuran gitmek istemeyince, inmek isteyince de silahla saldırmış" ifadelerini kullandı.



'İLİŞKİLERİNİ ZATEN TASVİP ETMİYORDUK'

Enis S.'yi de tanıdığından bahseden Hacıoğlu, “Zaten psikopatın tekiydi. Yani biz onu zaten hiç sevmedik. Hiç sevmiyorduk. İlişkilerini zaten tasvip etmiyorduk. Silah dayayıp burada görenler de var, şahitler de var. Kamera kayıtları da var, sitenin kamera kayıtları da var. Zaten muhtemelen taksi kayıtlarında da bu çıkacak. Onun da bir kızı var. Hiç mi kızını düşünmedin? Böyle bir şey yaptın, sen hapse gittin. Nuran'ın da bir oğlu var" dedi.

'NİKAH ŞAHİDİ OLARAK BİZİ İSTEDİ'

Nuran Şimşek ve Enis S.'nin evlendikleri dönemde nikah şahitliklerini yaptıklarını söyleyen Hacıoğlu, “Evleneceğini söyledi, nikah şahidi olarak bizi istedi. Biz de kabul ettik. Beykoz'da nikahları oldu. Ama tabii ondan sonra hep geçimsizlik, hep geçimsizlik. Ayrıldılar. Ondan sonra tekrar barıştırdılar. Ama tabii kağıt üzerinde ayrıldıktan sonra yeniden evlenmediler. Hep kavga gürültü. En son 1-1,5 senedir de ayrılardı. Hep soruyorduk biz de. Çünkü hiçbir arkadaşı sevmiyordu. Böyle bir şey yapmaya da potansiyeli vardı. Bizim evimize de misafir olarak geldiler. Orada da birkaç dengesiz hareketlerde bulundu. Nuran'ı da hak etmiyordu. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne diyebilirim ki yani? Başımız sağ olsun" diye konuştu.



Hacıoğlu, “Kahvaltı yapıyor, oğlu okula gidiyor. Orada saklanıyormuş zaten. Orada muhtemel, çıkınca silah dayıyor beline. Sitede bir yerde konuşurken falan görüyorlar bunları. Eş-dost birbirine haber veriyor. O ara herkes diyor ki, '15-20 dakika içinde olan oldu.' Şurada zaten hemen takside. Herhalde o trafik sıkışmış. Orada inmek isterken bu saldırıyı gerçekleştirmiş" dedi.