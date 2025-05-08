Eski kocası altgeçitte katletti... Cani yakalandı

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Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında metro altgeçidinde merdivenlere doğru yürüyen Neriman Onur (54), arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki’yi (58) fark edince yardım çığlıkları atıp, kaçmak istedi. Bu sırada tabancayı ateşleyen Nayki, Onur’u başından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Onur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki’yi olayda kullandığı tabanca ile yakaladı. Neriman Onur’un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.