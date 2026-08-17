×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski koca vahşeti: Boşandığı kadının eşini sokak ortasında öldürüp intihar girişiminde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#İzmit#Kocaeli
Eski koca vahşeti: Boşandığı kadının eşini sokak ortasında öldürüp intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 16:16

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde R.A. isimli erkek, boşandığı kadının yeni eşi M.K.'yi tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.A., hastanede tedaviye alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta meydana geldi. R.A. isimli erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşinin evli olduğu M.K.'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise ardından apartmana girip aynı tabancayla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K.'nin cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.

Eski koca vahşeti: Boşandığı kadının eşini sokak ortasında öldürüp intihar girişiminde bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#İzmit#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!