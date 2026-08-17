Eski koca vahşeti: Boşandığı kadının eşini sokak ortasında öldürüp intihar girişiminde bulundu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta meydana geldi. R.A. isimli erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşinin evli olduğu M.K.'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise ardından apartmana girip aynı tabancayla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K.'nin cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.