Eski kız arkadaşının sevgilisini, 6 arkadaşıyla öldürmüş

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Olay, 3 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Lise öğrencisi Mustafa K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü’yü aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. Sınıf arkadaşı M.K. (17) ile okul çıkışı parka giden Çöplü, burada Mustafa K. ve yanındaki Seçkin C. (18), Mehmet K. (20), Doğukan Y. (20), İsmail K. (23), Fırat E. (27) ve K.S. (17) ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası Mustafa K. ve 6 arkadaşı Çöplü’yü darbedip, defalarca bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü’nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.’yı da dövüp bıçakladıktan sonra kaçtı.



KURTARILAMADI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Mustafa Çöplü ve M.K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

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