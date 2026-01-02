×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski kız arkadaşının evine uyuşturucu saklayıp ihbarda bulundu! Tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Çarşamba#Uyuşturucu
Eski kız arkadaşının evine uyuşturucu saklayıp ihbarda bulundu Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 12:35

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eski kız arkadaşının evine poşetle uyuşturucu saklayıp, ihbarda bulunan şüpheli, polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Ö.T. (45) isimli kadının Çarşamba ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Adresteki aramalarda 1 kilo 398,33 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma derinleştirilirken; polis, Ö.T.'nin evinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ö.T.'nin eski erkek arkadaşı H.K.'nin (45) poşetle gezdiği ve uyuşturucuyu eve bırakıp kaçtığı, daha sonra da ihbarda bulunduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin H.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'İftira' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Gözden Kaçmasınİsviçrede facia geliyorum demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... Her şey saniyeler içinde alev aldıİsviçre'de facia 'geliyorum' demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... 'Her şey saniyeler içinde alev aldı'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Çarşamba#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!