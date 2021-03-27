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Cemal YILDIRIM - Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Eski kız arkadaşını öldürüp kendi canına kıymaya kalktı

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Eski kız arkadaşını öldürüp kendi canına kıymaya kalktı

Aydın'da, Olgun G. (25), bir süre önce ayrıldığı Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından bugün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi.  Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı. Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise, aynı tabancayı başına dayayp, ateşledi.


Eski kız arkadaşını öldürüp kendi canına kıymaya kalktı


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necla Demirbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olgun G. ise tedaviye alındı.

Eski kız arkadaşını öldürüp kendi canına kıymaya kalktı

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