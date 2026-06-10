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Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

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#Cinayet#Ankara#Ankara Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 09:34

Suça sürüklenen çocuk vakaları gündemdeki yerini korurken Ankara'da da bir çocuk, kendisinden 1 yaş büyük çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin nedeni ise kız kavgası. 17 yaşındaki saldırgan, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A. ile tartışıp onu bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

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Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.  

Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

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#Cinayet#Ankara#Ankara Haberleri

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