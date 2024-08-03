Eski kız arkadaşını kaçırıp dehşet saçtı

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Bursa Yıldırım’da dün sabah Arda Tırkaz (28), kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski kız arkadaşı Elif B.’nin (27) evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle tartıştığı Elif B.’yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve pompalı tüfekle ateş etti.

Arda Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.’nin erkek arkadaşı olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit’e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişiyle işyerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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BACAKLARINDAN VURDU

Araçla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, Millet Mahallesi’nde de yolunu kestiği Yasin Taştan’ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Arda Tırkaz, Elif B. ile Cumalıkızık Mahallesi’ndeki ormana gitti. Burada 300 metre sürüklediği Elif B.’yi, pompalı tüfekle bacaklarından yaralayıp tehdit etti.

Saldırı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kayıtlarını izleyip aracı takip etti. Otomobilin, ormanda olduğunu belirleyen polis ekipleri, jandarma ile ortak operasyon düzenledi. Yaralı Elif B.’nin sesini duyunca, bölgeye giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve jandarmayı karşısında gören Tırkaz, pompalı tüfekle kendisini başından vurup intihar etti. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Elif B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp 2022’de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz’ın cesedi, savcılığın incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.