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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 20:11 | Son Güncelleme:

Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

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Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Ç. (22) ile eski erkek arkadaşı U.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

Çağla Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan U.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Elinden yaralandığı belirlenen U.Ö, hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen U.Ö, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. U.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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