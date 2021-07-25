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Gündem
Ömer KOÇ/DHA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 01:57 | Son Güncelleme:

Eski kız arkadaşı tarafından yüzüne kezzap atılmıştı... Evinde ölü bulundu

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Eski kız arkadaşı tarafından yüzüne kezzap atılmıştı... Evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta, eski kız arkadaşı Fatma Özdaş (44) tarafından yüzüne kezzap atılan Gürkan Karpuzoğlu (46), evinde ölü bulundu.

İddiaya göre 3 yıl önce eşinden boşanan Gürkan Karpuzoğlu'nun birlikte yaşadığı oğlu E.K. (13), akşam eve gidince babası kapıyı açmadı. Bunun üzerine E.K., amcasından yardım istedi. Çilingir yardımıyla amcası ile birlikte eve giren E.K., babası Gürkan Karpuzoğlu'nu hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karpuzoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan Karpuzoğlu'nun cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Karpuzoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Eski kız arkadaşı tarafından yüzüne kezzap atılmıştı... Evinde ölü bulundu

YÜZÜNE KEZZAP ATAN ESKİ KIZ ARKADAŞINA 12 YIL 4 AY CEZA

Fatma Özdaş, 3 Haziran 2020'de eski erkek arkadaşı Gürkan Karpuzoğlu'nun Milli Egemenlik Caddesi'ndeki iş yerine giderek yanında getirdiği kavanozda bulunan kezzabı Karpuzoğlu'nun yüzüne döktü. Ağır yaralanan Gürkan Karpuzoğlu 41 gün yoğun bakımda tedavi görürken, Fatma Özdaş ise tutuklu yargılandığı Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İstinaf Mahkemesi'nin cezayı onaması halinde Fatma Özdaş, tutuklanarak cezaevine girecek.

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