Eski kiracı ile ev sahibi arasına anahtar teslimi kavgası! Ev sahibine 3 kez silahlı saldırı düzenledi

Haberin Devamı

Gültepe Mahallesi'nde ev sahibi olan Arif B.(24), evini Ahmet Ç.'ye (22) kiraladı. Bir süre sonra kira ücreti üzerinde anlaşamayan ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Ahmet Ç. evden ayrıldı, ancak anahtarı ev sahibine teslim etmedi. Anahtar teslimi konusunda 9 Ocak'ta sosyal medya üzerinden tartışan ikili karşılıklı küfürleşti.

Konuşmanın sonunda ev sahibi Arif B., eski kiracısı Ahmet Ç.'yi aynı mahalledeki börekçiye çağırdı. Arif B.'nin börekçiye giderek beklemeye başlamasından birkaç saat sonra dükkanın önüne motosiklet kaskı ile gelen 2 şüpheli, tabancayla börekçiye rastgele ateş ettikten sonra kaçtı.

Kurşunlar sebebiyle dükkanın camları kırılırken, yaralanan kimse olmadı. Olayın ertesi günü, 10 Ocak'ta, Arif B.'nin aynı börekçiye tekrar geldiğini öğrenen Ahmet Ç., aynı dükkana ikinci kez silahlı saldırı düzenledi. Bu olayda da dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

3'ÜNCÜ SALDIRIDA MOTOKURYEYİ YARALADI

Olaydan 16 gün sonra, 26 Ocak'ta, ev sahibi Arif B. aynı börekçiye gelerek karnını doyurmak istedi. Arif B.'nin aynı yerde olduğunu öğrenen Ahmet Ç., işyerinin karşısındaki kaldırıma yaya olarak gelerek tabanca ile rastgele ateş açtı. Olayda dükkanın önündeki masada oturan motosikletli kurye bacağından yaralanırken, börekçinin camları da yeniden kırıldı.

Saldırının hedefi olan Arif B. ise olayı yaralanmadan atlattı. Bacağından yaralanan motosikletli kurye, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan tüm saldırılar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

50'DEN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Silahlı saldırıların ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ahmet Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce 'Motosiklet hırsızlığı', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 50'den fazla suç kaydı bulunan Ahmet Ç., polis ekipleri tarafından tespit edilen adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.