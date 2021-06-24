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Haber Giriş: 24.06.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Eski kimlikle sınava girilir mi? YKS'ye eski kimlikle giriliyor mu? ÖSYM yanıtı

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Eski kimlikle sınava girilir mi? YKS'ye eski kimlikle giriliyor mu? ÖSYM yanıtı

Eski kimlikle sınava girilir mi sorusu ÖSYM'nin de kılavuzda yer verdiği sorulardan birisi olarak öne çıkıyor. Eski kimlikle sınava girilip girilmeyeceğini açıklayan ÖSYM, adayların aklındaki soru işaretlerini de gidermiş oldu. İşte, YKS'ye eski kimlikle giriliyor mu sorusunun cevabı

ÖSYM'nin eski kimlikle sınava girilip girilmeyeceğine dair yayımladığı bilgiler şu şekildi;

"Adayların sınava girebilmeleri için 2021-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur."

Eski kimlik kartı Nüfus Cüdanı ibaresi ile anılmaktadır. Dolayısıyla sınava geçerliliğini yitirmemiş nüfus cüzdanı ile girmek mümkündür.

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