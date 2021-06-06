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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 04:03 | Son Güncelleme:

Eski kayınpederini tabancayla vurdu

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Eski kayınpederini tabancayla vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Aytaç T. (36), eski kayınpederi Bilal Y.’yi (59) tabancayla vurarak yaraladı. Aytaç T. yakalanırken, Bilal Y. ise tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Kırmanlı Mahallesi Mehmet Çelikel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Muradiye Y.’den boşanan Aytaç T., iki çocuğunun velayeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Aytaç T., eski kayınpederi Bilal Y.’nin evine gitti. Kapıda başlayan tartışma sonrasında belindeki tabancayı çıkaran Aytaç T., Bilal Y.’ye ateş etti. Eski kayınpederini kolundan ve ayağından vuran Aytaç T. kaçarken, Bilal Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

YAKALANDI

Aytaç T., polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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