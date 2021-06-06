Eski kayınpederini tabancayla vurdu

Olay, gece saatlerinde Kırmanlı Mahallesi Mehmet Çelikel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Muradiye Y.’den boşanan Aytaç T., iki çocuğunun velayeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Aytaç T., eski kayınpederi Bilal Y.’nin evine gitti. Kapıda başlayan tartışma sonrasında belindeki tabancayı çıkaran Aytaç T., Bilal Y.’ye ateş etti. Eski kayınpederini kolundan ve ayağından vuran Aytaç T. kaçarken, Bilal Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



YAKALANDI



Aytaç T., polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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