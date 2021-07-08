Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral Serdar Atasoy'un Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler Serdar Atasoy'u saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan, daha sonra da etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirten, eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy'un gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Serdar Atasoy'un FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alınmasına karar verildi. Atasoy, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde etkin pişmanlıkta bulunarak örgütsel faaliyetlerini anlattı, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma sonucunda Atasoy hakkında; 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldı.

Atasoy, başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtti. Bunun üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100'üncü maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

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