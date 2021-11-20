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Eski İznik ilçe sağlık müdürünü yaralamıştı! Şüpheli hakkında flaş gelişme

#Derya Deniz#Silahla Yaralama#İlçe Sağlık Müdürü
Eski İznik ilçe sağlık müdürünü yaralamıştı Şüpheli hakkında flaş gelişme

Bursa'da, eski İznik ilçe sağlık müdürünü tabancayla bacağından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, 17 Kasım İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan eski ilçe sağlık müdürü Derya Deniz'in evinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, alışverişten döndükten sonra evinin bahçesine giren Deniz'e tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Deniz, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan Deniz, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden olayı gerçekleştiren şüphelinin Mesut Ş. (35) olduğunu belirledi. Polis, zanlıyı iş için gittiği İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Şüphelin Deniz'i vurduktan sonra kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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#Derya Deniz#Silahla Yaralama#İlçe Sağlık Müdürü

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