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Eski İYİ Partili Ağıralioğlu parti kurdu: Dilekçe yarın teslim edilecek

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#Yavuz Ağıralioğlu#Siyasi Parti#Ankara
Eski İYİ Partili Ağıralioğlu parti kurdu: Dilekçe yarın teslim edilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 14:17

Eski İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Partinin kuruluş dilekçesi yarın sabah İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek ve ardından Ağıralioğlu, partinin kuruluşunu resmen ilan edecek.

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Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu yeni siyasi partinin kuruluş dilekçesi, yarın saat 09.00'da İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Başvurunun ardından ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlenecek. Ağıralioğlu, burada partisinin kuruluşunu ilan edecek ve yeni siyasi hareketin vizyonunu, misyonunu ve gelecek hedeflerini paylaşacak. Partinin ismi ve logosu da ilk kez toplantıda duyurulacak.

AĞIRALİOĞLU: BU MÜCADELE, SİZLERİ GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIMA MÜCADELESİ

Parti kuruluş sürecine ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu, "Tarih boyunca nice zorluklarla karşılaşmış, her seferinde iradesiyle bu zorlukları aşmayı bilmiş bir milletin evlatlarıyız. 2024 yılında yaşadığımız sıkıntılar, milletimizin hak etmediği acılar olsa da; merhametimizi terk etmeden, ümidimizi kaybetmeden bugünlere geldik. Aziz milletim, şimdi de sadece size bağlı kalarak, memleketimizin geleceğini inşa edebilmek amacıyla, arkadaşlarımla beraber yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Bu mücadele, sizleri hak ettiğinizi düşündüğümüz güçlü bir geleceğe taşıma mücadelesidir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi kayırmadan ve hiç kimseyi kırıp dökmeden memleketimizi bir ve beraber etme irademizin partisini kuruyoruz" dedi.

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'KUCAKLAYICI BİR PARTİ OLSUN İSTİYORUZ'

Ağıralioğlu, "Kurduğumuz parti, 85 milyon üyesi olabilecek kadar kucaklayıcı bir parti olsun istiyoruz. Memleketini sarıp sarmalayabilen, yarınlarımıza, çocuklarımıza, emeklerimize, çalışanlarımıza, emeklilerimize, üretenlerimize, tüketenlerimize, yaşayanlarımıza ve hatta aramızdan ayrılanlara dahi adanmış bir parti kuruyoruz. Bu mücadele, güçlü yarınlarımız, çocuklarımız ve güzel bir vatan için. Hür bir iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte yeni bir sayfa açıyor, sizleri de bu önemli adımın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Pazartesi günü, saat 13.00'de Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceğimiz parti kuruluş lansmanında sizlerle buluşmak, yeni bir geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz. Dualarıyla yanımızda olanların da iradeleriyle destekleyeceğine inanıyoruz. Allah bizi ne kendisine ne de sizlere mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

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#Yavuz Ağıralioğlu#Siyasi Parti#Ankara

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