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Eski İŞKUR müdürü, klima tamiri yaparken yaşamını yitirdi

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#İŞKUR#Iğdır#Bülent Dilmen
Eski İŞKUR müdürü, klima tamiri yaparken yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 11:50

Eski Iğdır İŞKUR Müdür Vekili Bülent Dilmen (61), avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken 5 katlı iş merkezinin teras katından düşüp, hayatını kaybetti.

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Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. Avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan, 1 çocuk babası Bülent Dilmen, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada Dilmen'in 2015-2017 yıllarında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Eski İŞKUR müdürü, klima tamiri yaparken yaşamını yitirdi

Eski İŞKUR müdürü, klima tamiri yaparken yaşamını yitirdi

 

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#İŞKUR#Iğdır#Bülent Dilmen

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