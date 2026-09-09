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Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu

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#Yeniden Refah Partisi#Atilla İnç#Aydın Nazilli
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 13:37

Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı Atilla İnç, evinde karnından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan İnç, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, önceki gece Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı Atilla İnç'in evinden silah sesi geldi. Komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek eve girdi. İnç'i yerde kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan İnç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Atilla İnç’in intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. 

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Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu

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#Yeniden Refah Partisi#Atilla İnç#Aydın Nazilli

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