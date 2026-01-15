×
Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın'ı öldüren şüpheli tutuklandı! Mahkemede kan donduran sözler: Ben seçilmiş kişiyim

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik (30), tutuklandı. Erik’in çıkarıldığı mahkemede pişman olmadığını, "Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim" diye bağırdığı öğrenildi. Öte yandan Ali Aydın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"BEN SEÇİLMİŞ KİŞİYİM"

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Erik, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erik’in çıkarıldığı mahkemede pişman olmadığını, 'Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim' diye bağırdığı öğrenildi. Erik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Çiğli ilçesinde, başına taşla vurularak öldürülen Ali Aydın için İzmir Barosu tarafından Karşıyaka Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene Aydın'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Törende konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Arkadaşımızı, dostumuz, yoldaşımız Ali Aydın vahşice katledildi. Sadece avukat değil bir öğretmendi. İyi bir insandı. Olayı çok yakından takip ediyoruz" dedi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Cihan Aydın ise "Bu failin arkasında siyasi bağlantı olup olmadığının tüm açıklığıyla kamuoyunu tatmin edecek soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Cinayetin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Karşıyaka Adliyesi'ndeki törenin ardından Aydın için Çiğli Kültür Merkezi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ile çocukları Heval Aydın ve Erdal Aydın'ın yanı sıra yakınları, meslektaşları ve CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel katıldı. Aydın'ın sevenleri tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenazede konuşan Aydın'ın eşi Kızbes Aydın, "Zalimin karşısında, mazlumun yanında; hak hukuk, özgürlük mücadelesi veren, yoksulların elinden tutan mücadele içindeydik. Bu bireysel saldırı değildir. Arkasındaki gücün ortaya çıkarılması için hep birlikte mücadele edelim" dedi.

Erdal Aydın ise "Babam iyi bir insandı. Çok çalışkan bir insandı. Kendisini mazlumlara adamıştı. Bunu yapanları ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından alınan helalliğin ardından cenaze Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

