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Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi

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#Ali Aydın#İzmir#Mahmut Delil Erik
Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 13:35

İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada eski İHD Şube Eş Başkanı ve avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde "Ölmeyi hak ediyordu, ben vesile oldum" diyerek cinayeti itiraf eden tutuklu sanık hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Olay, 14 Ocak 2026’da Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Erik, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'ın cenazesi ise Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Erik'in ağabeyinin Çiğli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunduğunu ve şüpheli bir durum olduğunu söyledikten sonra Mahmut Delil Erik'in gözaltına alındığı belirtildi. İddianamede Erik'in, "Zaten ölecekti, vakit gelmişti. Ben vesile oldum. Ölmeyi hak ediyordu. Önce sopayla vurdum, daha sonra kafasına taşla vurdum" dediği yer aldı. Erik'in sakinleştirici ilaçlar kullandığı ve olayda asabiyetinin de rol oynandığının altı çizildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirken, Erik yarın Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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#Ali Aydın#İzmir#Mahmut Delil Erik

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