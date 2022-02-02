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Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin davasına bir iddianame daha eklendi

#İstanbul#İBB#Meltem Şişli
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişlinin davasına bir iddianame daha eklendi

ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandığı dava dosyasına, "Görevi kötüye kullanma" suçlamasına ilişkin bir iddianame daha eklendi. Birleştirilen dava için savunma yapan Şişli, "Çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmadım. Bu dava mükerrer açılmıştır. Reddini talep ediyorum" dedi. Dosya, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi.

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İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar ile şikayetçi İlknur Özdemir ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Hakim, "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasına ilişkin bir iddianamenin de bu davayla birleştirildiği gerekçesiyle Yeşim Meltem Şişli'nin ve dosyaya eklenen sanık Erkan Duyar'ın savunmasını aldı.

HAYAT BOYU ÖĞRENME MÜDÜRÜ BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Erkan Duyar savunmasında, 18 Eylül 2019'dan beri İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü olarak çalıştığını belirterek söz konusu toplantının yapıldığı 19 Ağustos 2019 tarihindeki toplantıda görevli olmadığını söyledi. Duyar, "4 Ekim 2019'da derslere başladık. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler olduğu iddiasıyla vatandaşlardan şikayetler geliyordu. İSMEK'teki kursiyerler ücretsiz eğitim almaktadır. Şikayet üzerine yaptığımız disiplin soruşturması sonucunda 20 bölge sorumlusunun iş akdi feshedildi. Benim bu kişilerle birebir yazışmalarım olmamıştır. Suçlamaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

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DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Sanık Yeşim Meltem Şişli 35 yıldır çalıştığını ifade ederek "Tüm hayatım boyunca dil, din ayrımı yapmadan çalıştım. Çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu dava ise mükerrer açılmıştır. Reddini talep ediyorum" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Furkan Çakır, İBB'de 7 yıldır çay ocağında çalıştığını belirterek söz konusu toplantıda çay servisi yaptığını, ancak iddia edilen sözleri duymadığını ifade etti. Çakır, "Sakin bir şekilde ilerleyen bir toplantıydı. Önceki belediye döneminde de çalıştım, Yeşim Hanım'ın personele yönelik bir ayrımcılığı olmadı. Gördüğü yerde selam veriyordu" dedi. Hasan Tural ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "İBB'de Strateji Geliştirme Müdürüyüm. 2005'ten beri çalışmaya başladım. 19 Ağustos 2019 tarihli toplantıda yer almadım. Bilgi sahibi değilim. Yeşim Hanım ile yoğun çalışma imkanımız olmuştu. Birebir çok çalıştık. Ekibimizde başı açık ve kapalı arkadaşlarımız vardı. Ayrımcılık yaptığına şahit olmadım. Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Başı kapalı personele müdahalesine şahit olmadım. Yeşim Hanım'ın cuma namazı saatinde toplantı koyulmaması yönünde talimatı vardı. Cuma namazı saatine denk geldiğinde toplantıyı erteliyordu" diye konuştu. Sanık avukatları, siyasi saikle hareket edilerek dava açıldığını ve iddiaların soyut olduğunu ifade ettiler.

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"SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM"

Şikayetçi İlknur Özdemir ise tanıkların ifadelerini kabul etmediğini belirterek "Mobbinge uğradığımız müfettiş raporuyla sabittir. Ben işine son verilen 20 bölge sorumlusu arasındaydım. İşe iade davası açtım ve işe kabul edildim. Şikayetçiyim. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Duruşma, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verilerek ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 7 Temmuz 2021 tarihli duruşmada, davanın 19 kadın mağdurundan 18'i şikayetinden vazgeçmişti.

 

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#İstanbul#İBB#Meltem Şişli

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