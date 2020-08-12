Eski HDP’li Tuma Çelik savunma verdi

Çelik’in cinsel saldırı iddialarını reddederken, “Bir gece birlikte kaldık ama beraber olmadık” dediği öğrenildi. Komisyon, Meclis tatile girmeden hemen önce de, Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 3 çocuk annesi D.K.’yı komisyona davet ederek dinlemişti. D.K., olayın gündeme gelmesi üzerine HDP’den ihraç edilen Çelik’i suçlamıştı.

KOMİSYONA RAPOR

Bütün partilerden milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan hazırlık komisyonu, 20 Ağustos Perşembe günü toplanarak rapora ilişkin çalışmalarını sürdürecek. Çelik bu süreçte, yazılı savunma verdiği komisyonda isterse sözlü savunma da yapabilecek. Hazırlık komisyonunun bir aylık çalışma süresi 24 Ağustos’ta sona erecek. Komisyon bu süre içinde Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Hazırlık komisyonunun raporu sunacağı Karma Komisyon da bir ay içinde toplanarak asıl kararı verecek.

ŞIRNAK’TA HDP’Lİ 5 YÖNETİCİYE ‘CİNSEL TACİZ’ SORUŞTURMASI

◊ Şırnak’ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikâyette bulundu. Kadının şikâyeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı. (◊ Sekvan KÜDEN / DHA)