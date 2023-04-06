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Eski HDP'li Sakık'tan elebaşı Öcalan ve tutuklu PKK'lılara genel af vaadi

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#Sırrı Sakık#HDP#6'Lı Masa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 08:52

Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, 6'lı masanın HDP desteği sayesinde iktidara geleceğini söyledi. Sakık, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulundu.

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Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yüzyılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP" ifadelerini kullandı.

Eski HDPli Sakıktan elebaşı Öcalan ve tutuklu PKKlılara genel af vaadi

Sakık, 6'lı masadaki bazı siyasi partilerin zaman zaman kendilerine parmak salladıklarını belirterek "Oyları ne biliyor musunuz? Emin olun binde 1'lerde olan bir parti" dedi.

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"GENEL AF DÜŞÜNÜYORUZ"

Sakık, "İçeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var, bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız, bunları bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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#Sırrı Sakık#HDP#6'Lı Masa

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