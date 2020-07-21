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AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Eski HDP MYK üyesi terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

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Eski HDP MYK üyesi terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı
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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP MYK üyesi H.E. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak'ta güvenlik güvenlik güçlerine teslim olarak etkin pişmanlıktan yaralanan teröristin ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsala alana aktarımını sağladığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda eski HDP MYK üyesi H.E'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan H.E, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

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