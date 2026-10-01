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Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli’de gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Alican Önlü#Gözaltı
Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli’de gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 16:10

Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli’de gözaltına alındı. Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, cezayı ödemeyince de gözaltına alındığı bildirildi.

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Cenazeye katılmak üzere Ovacık ilçesine geçen 27'nci dönem HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün aracı, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Önlü, gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Alican Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının 7 bin 80 TL para cezasına çevrildiği, bu cezayı ödemediği için gözaltına alındığı belirtildi.

Alican Önlü’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Tunceli#Alican Önlü#Gözaltı

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