Eski haline döndü

İstanbul Fatih’te bulunan Bizans döneminde inşa edilen yapı fetihten 150 yıl sonra Hirami Ahmet Paşa tarafından mescide çevrildi. Günümüzde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tarihi yapı Diyanet tarafından cami olarak kullanılıyor. Önceki gün Hürriyet tarihi yapının üstüne dev bir klima yerleştirildiğini, 1300 yıllık yapının duvarlarına sırtını yaslayan bir de kümes yapıldığını duyurmuştu. Mescidin içinin de dışından farklı olmadığını işporta işi cami süslemeleri ile yapının orijinal duvarlarının delik deşik edildiğini duyurmuştuk.

Mimari Restorasyon ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, tarihi yapının olduğu Balat semtine gitti. Kötü uygulamaları kaldırmak için cami görevlilerine sadece telefonla talimat verilmişti. Ancak ne belediyeden ne de vakıflardan yetkili kimse gelmedi.

‘BÖYLE ANLAYIŞ MI OLUR?’

Dernek Başkanı Şahin şöyle konuştu: “Cami görevlilerine telefonla talimat verilmiş. Başında bir yetkili, uzman yok. 1300 yıllık yapıdan söz ediyoruz. Klimacı gelmiş elinde çekiç binayı yıkacak. Ben de olmasam uzman yok. Böyle anlayış olur mu? Hani İBB nerede? Fatih Belediyesi nerede? Vali kaymakamı, kaymakam müftüyü, müftü imamı sıkıştırıyor. Zavallı adam ne yapsın? STK başkanı olarak, mimar olarak tek ben oradaydım, söküm çalışmalarında hamallık bile yaptım.”

HABERE TEŞEKKÜR

Önceki gün akşam saatlerinde Fatih Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından “Balat bölgemizde bulunan tarihi Hirami Ahmet Paşa Cami’mizde gerekli çalışmalar yapıldı. Tarihi dokusunu korumaya devam edeceğiz. Ömer Erbil’e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.