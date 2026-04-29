Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış’a hapis cezası

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 20:37

Hakkari'de, 2 yıl önce "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından verilen cezaların bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, önceki davada olduğu gibi 19 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, 5 Haziran 2024'te Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "silahlı terör örgütü yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından verilen cezalara ilişkin kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Akış ile 9 sanık hakkındaki davanın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu olan Akış ile bazı sanıklar ve avukatları Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle bağlandı, tutuksuz sanıklardan Tahir Koç, aileler ve bazı avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Akış, önceki beyanlarını tekrar ederek, atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu belirten Akış, suçlamaların siyasi parti faaliyetleri olduğunu savundu.

Diğer sanıklar ile avukatlar da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaayı sunduklarını ve sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklara bozma öncesinde hükmedilen hapis cezalarının yeniden verilmesine hükmetti.

Buna göre Akış, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan diğer sanıklardan İzzet Belge, Hıfzullah Kansu, Kadriye İlbaş, Mikail Atan, Seyhan Şahin, Faruk Yıldız 8 yıl 9'ar ay, Tahir Koç, Hüsna Sağın ve Hamdiye Çiftçi Öksüz ise 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

 

