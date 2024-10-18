Eski hakemden hayat kurtaran Heimlich manevrası

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Dereli, eşine ait restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan Toygartepe’nin nefes alamadığını gördü. Kadının yanına giden Dereli, ‘Heimlich’ manevrası yaparak Toygartepe’nin boğazına kaçan parçayı çıkardı.

‘NEFES ALAMADIĞINI GÖRDÜM’

Selçuk Dereli, hakemliğin yanında beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olduğunu, ilk yardım eğitimi aldığını belirterek, “Akşam saatlerinde eşime ait restoranda bulunduğum esnada, masada yemek yiyen bir hanımefendinin nefes alamadığını ve fenalaştığını gördüm. Sonra çırpınmaya başladı. O esnada ben de hemen müdahale ettim ve Heimlich manevrası yaptım. Nefes borusuna kaçan o maddenin tekrar dışarıya atılımını sağladım ve çok şükür Hamire Hanım tekrar nefes almaya başladı. Daha sonra tabii çok teşekkür etti. ‘Burada bulunmanız da bizim için şans oldu, tekrar hayata döndüm’ dedi.