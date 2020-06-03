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Hürriyet
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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Eski günlerine döndü! Eminönü ile Galata Köprüsü'nde dikkat çeken görüntüler...

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1 Haziran gününden itibaren kontrollü normal hayata geçildi. Kontrollü normal hayatın üçüncü gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde insan yoğunluğu yaşanıyor.

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  • Eminönü ile Galata Köprüsünde yoğunluk
  • Eminönü ile Galata Köprüsünde yoğunluk
  • Eminönü ile Galata Köprüsünde yoğunluk
  • Eminönü ile Galata Köprüsünde yoğunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öğleden sonra Eminönü Meydanı'nda kimi vatandaşlar bankta otururken, kimileri alışveriş yaptı. Birçok kişi maske takmazken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında  balık tutmak da yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren yasağın kalkmasıyla pek çok amatör balıkçı Galata Köprüsü'nde balık tutmaya başladı. Galata Köprüsü'nde bugün de benzer bir manzara vardı. Oltalarıyla balık tutmaya gelen bazı kişilerin maske takmaması dikkat çekti.

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