×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski genel başkanlarla tüzük buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#CHP#Komisyon
Eski genel başkanlarla tüzük buluşması
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 07:00

CHP’nin eylül ayında yapılacak tüzük kurultayı için geri sayım sürerken CHP Lideri Özgür Özel, dün eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel buluşmaya dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Genel Başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya gelerek, parti tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin kıymetli önerilerini aldık” ifadelerini kullandı. Görüşmede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulundu. Özgür Özel, tüzük değişikliğiyle ilgili bilgi vermek ve önerilerini almak için bu hafta Ankara’da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla da bir araya gelecek.

KOMİSYON TOPLANACAK

Taslağa son şeklini verecek Tüzük Komisyonu ise ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Programa göre, komisyon son toplantısını da 5 Eylül’de yaparak taslağa son şeklini verecek. 6 Eylül’de de parti yönetimi taslağın maddelerini tek tek görüşüp oylayacak. Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de Sivas’ta MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ve örgüt başkanlarıyla toplanacak olan CHP, tüzük değişikliklerini ise 9 Eylül’de Ankara’da sona erecek kurultayda delegelerin onayına sunacak. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#CHP#Komisyon

BAKMADAN GEÇME!