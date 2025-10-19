Eski gelinini öldürdü, berbere gidip ardından teslim oldu!

Haberin Devamı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

2 EL ATEŞ EDİP ESKİ GELİNİNİ VURDU!

Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BERBERE GİDİP TIRAŞ OLMUŞ

Eski gelinini vurduktan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin'in köy merkezinde berbere gidip "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için boşandığı ancak eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.