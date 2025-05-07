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'Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi' iddiası... Karan'dan açıklama: Tutuklu değilim

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Karan#Tutuklama#Cezaevi
Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi iddiası... Karandan açıklama: Tutuklu değilim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 15:26

Eski milli futbolcu Ümit Karan, "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Yerel mahkemenin kararını bozan dairenin, Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmettiği ve cezasının onaylanmasıyla Metris Cezaevi'ne gönderildiği iddia edilmişti. Karan, sosyal medya hesabından bu iddialar hakkında açıklama yaparak tutuklanmadığını söyledi.

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Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış ve Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti. İddiaya göre bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi beraat kararını bozarak, Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildiği de iddia edilmişti.

Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi iddiası... Karandan açıklama: Tutuklu değilim

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ARACINDAN VİDEO PAYLAŞTI: TUTUKLU DEĞİLİM

Tutuklandığına dair çıkan söylentilerin üzerine Ümit Karan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karan, "2015'ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim." dedi.

 

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#Ümit Karan#Tutuklama#Cezaevi

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