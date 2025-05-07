'Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi' iddiası... Karan'dan açıklama: Tutuklu değilim

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Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış ve Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti. İddiaya göre bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi beraat kararını bozarak, Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildiği de iddia edilmişti.

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ARACINDAN VİDEO PAYLAŞTI: TUTUKLU DEĞİLİM

Tutuklandığına dair çıkan söylentilerin üzerine Ümit Karan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karan, "2015'ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim." dedi.