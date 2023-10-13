Eski futbolcu Raşit Çetiner'in sesiyle annesini dolandırdılar! Önce paraları verdi sonra kolonya ikram etti

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Olay, 24 Ağustos'ta Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cerrahi maskeli dolandırıcı, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eski oyuncusu, eski milli futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner'in 88 yaşındaki annesi Müjgan Çetiner'in kapısını çaldı. Dolandırıcı, kapıyı açan yaşlı kadına oğlu Raşit Çetiner'in arkadaşı olduğunu ve onun yanından geldiğini söyledi. Bunun üzerine Müjgan Çetiner, gelen kişiyi evine davet etti. İçeri giren kişi, Müjgan Çetiner'e oğlu Raşit'in İstanbul'a geldiğini ve 10 bin lira paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Telefonundan birisini arayan dolandırıcı, oğlunla konuşuyorum diyerek telefonu Müjgan Çetiner'e verdi. Telefondaki kişi Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek Müjgan Çetiner'e gelen kişiye 10 bin lira vermesini söyledi. Bunun üzerine Müjgan Çetiner, telefondaki kişiye 10 bin lira parasının olmadığını 5 bin 400 lirasının olduğunu söyledi. Çetiner telefonu kapattıktan sonra evdeki nakit 5 bin 400 lira parayı gelen kişiye verdi. Şüpheli kendisine verilen paranın içinden 400 lirayı Çetiner'e geri vererek 5 bin lirayı alıp evden ayrıldı.

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Dolandırıcı gittikten sonra oğlu Raşit'i arayan Müjgan Çetiner, istediği parayı arkadaşına verdiğini söyledi. Oğlunun İstanbul'da değil İzmir'de olduğunu ve böyle bir para istemediğini öğrenen Müjgan Çetiner dolandırıldığını anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu. Çetiner'in şikayeti üzerine eve gelen şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI YÖNTEMLE BAŞKA BİRİNİ DAHA 133 BİN 558 LİRA DOLANDIRDILAR

Çalışmalar devam ederken Salı günü yine benzer bir yöntemle Çetiner'in arka sokağında oturan Esin İshakoğlu'nun (79) telefonu çaldı. Arayan kişi oğlu Mehmet İshakoğlu'nun sesini taklit ederek paraya ihtiyacı olduğunu ve göndereceği kişiye evdeki paraları vermesini söyledi. Bunun üzerine Esin İshakoğlu konuştuğu kişiyi oğlu sandı evine gelen kişiye 30 bin lira, 80 bin lira değerinde burma bilezik, 3 çeyrek altın ve 530 euro parayı teslim etti. Esin İshakoğlu daha sonra oğlu Mehmet İshakoğlu'nu arayıp parayı verdiğini söylediğinde oğlunun kendisini arayıp para istemediğini gelen kişiyi de tanımadığını öğrendi. Nesin İshakoğlu da polisi arayarak şikayetçi oldu.

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DOLANDIRICIYA ÖNCE PARALARI VERDİ SONRA KOLONYA İKRAM ETTİ

Emniyet ekipleri iki farklı olaya karışan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Müjgan Çetiner'in dolandırıldığı anlar evin içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde eve gelen dolandırıcıya paraları verdikten sonra kolonya ikram ettiği anlar yer aldı.