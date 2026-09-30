Eski futbolcu Hasan Şaş ile oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

HASAN ŞAŞ İLE AFRA SARAÇOĞLU'NUN TESTİNDE KOKAİNE RASTLANDI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumuna sevk edilen ve kan, saç ve idrar örnekleri alınan, işlemlerinin ardından ise adliyede serbest bırakılan Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu. Yapılan testlerde, Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saçında kokain maddesine, saçında ayrıca kodein maddesine de rastlandı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olan ve döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da test sonucu ortaya çıktı. Saraçoğlu'na yapılan testlerde, saçında kokain maddesi bulundu. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yağız Sabuncuoğlu ile Aras Bulut İynemli'ye yapılan testlerde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.