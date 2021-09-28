Eski futbolcu cinayetten aranıyor

Haberin Devamı

Aziz ÖZEN / İSTANBUL-İstanbul’da 19 Eylül’de yaşanan basit bir yol verme kavgası meydan savaşına döndü. Soruşturma dosyasına göre, Halil İbrahim Scholten (24) ile babası ve arkadaşları Çekmeköy-Şile Otoyolu Paşaköy mevkisinde piknik yapıyordu. Otomobilleriyle bir patika yolu kapatmışlardı. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşları da otomobille bu yoldan geçmek istedi.



Scholten’le Öztürk arasında tartışma çıktı ve olay silahlı kavgaya döndü. Bu sırada Öztürk’ün arkadaşlarının bulunduğu siyah renkli başka bir otomobil olay yerine geldi. Otomobildeki bir kişi silahını çekerek karşı tarafın üzerine peş peşe ateş etmeye başladı. Tabanca tutukluk yapınca Scholten tabancayı aldı ve otomobiline binerek kaçtı. Öztürk de kullandığı otomobille Scholten’in peşine düştü. Çekmeköy, Ertan Sokak’ta bir kez daha silahlar patladı. Scholten göğsünden ve sırtından vurularak hayatını kaybetti. Babası Haydar Genç, ağabeyi Duran Genç ile arkadaşları Sezgin Yıldız ve Metin Açık ise yaralandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturmada, Sezer Öztürk ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardı. Öztürk’ün yurtdışına kaçmaması için sınır kapıları da uyarıldı.



