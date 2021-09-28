Eski futbolcu cinayetten aranıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
İhtiyacın 3te birini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te birini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Dikkat Vergi barışında son 3 günDikkat! Vergi barışında son 3 gün#Vergi
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Trabzonspora Alanyaspordan zirve çelmesiTrabzonspor'a Alanyaspor'dan zirve çelmesi#Trabzonspor
Ajanslar acil koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulunduAjanslar 'acil' koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulundu#R. Kelly
HABERLERGündem Haberleri

Eski futbolcu cinayetten aranıyor

#Sezer Öztürk#Silahlı Kavga#Cinayet
Eski futbolcu cinayetten aranıyor

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, İstanbul Çekmeköy’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın faili olarak aranıyor.

Haberin Devamı

Aziz ÖZEN / İSTANBUL-İstanbul’da 19 Eylül’de yaşanan basit bir yol verme kavgası meydan savaşına döndü. Soruşturma dosyasına göre, Halil İbrahim Scholten (24) ile babası ve arkadaşları Çekmeköy-Şile Otoyolu Paşaköy mevkisinde piknik yapıyordu. Otomobilleriyle bir patika yolu kapatmışlardı. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşları da otomobille bu yoldan geçmek istedi.

Scholten’le Öztürk arasında tartışma çıktı ve olay silahlı kavgaya döndü. Bu sırada Öztürk’ün arkadaşlarının bulunduğu siyah renkli başka bir otomobil olay yerine geldi. Otomobildeki bir kişi silahını çekerek karşı tarafın üzerine peş peşe ateş etmeye başladı. Tabanca tutukluk yapınca Scholten tabancayı aldı ve otomobiline binerek kaçtı. Öztürk de kullandığı otomobille Scholten’in peşine düştü. Çekmeköy, Ertan Sokak’ta bir kez daha silahlar patladı. Scholten göğsünden ve sırtından vurularak hayatını kaybetti. Babası Haydar Genç, ağabeyi Duran Genç ile arkadaşları Sezgin Yıldız ve Metin Açık ise yaralandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturmada, Sezer Öztürk ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardı. Öztürk’ün yurtdışına kaçmaması için sınır kapıları da uyarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sezer Öztürk#Silahlı Kavga#Cinayet