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Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı

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#Alparslan Kuytul#Furkan Vakfı#Gözaltı
Eski Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 17:46

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Alparslan Kuytul'un gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri izinsiz gösteri yaptı. Polis ekipleri 34 kişiyi gözaltına aldı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Alparslan Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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#Alparslan Kuytul#Furkan Vakfı#Gözaltı

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