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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin oğlundan Türkiye'ye övgü: Çok şanslısınız

#Nicolas Sarkozy#Fransa#Türkiye
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozynin oğlundan Türkiyeye övgü: Çok şanslısınız

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis Sarkozy ile sevgilisi Natali Husic, Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Sarkozy ve Husic, Efes Antik Kenti ziyaret etti. Louis "Türkiye'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, "Harika bir ülkede yaşıyorsunuz. Çok şanslısınız" yanıtını verdi.

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Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis Sarkozy, sevgilisi Natali Husic ile birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. Kuşadası ilçesine gelen çift, Efes Antik Kenti'ni gezdi, Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. İkili antik kent girişindeki çarşıda esnafın ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen ikili, bir cafede oturdu. İş yeri sahipleri Ali Rıza ile Selim Arın kardeşlerle bir süre sohbet eden Louis Sarkozy, "Türkiye'yi nasıl buldunuz?" sorusuna, "Harika bir ülkede yaşıyorsunuz. Çok şanslısınız" yanıtını verdi.

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#Nicolas Sarkozy#Fransa#Türkiye

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