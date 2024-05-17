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Eski ev sahibinden akılalmaz kötülük! Tuttukları daireden çıkmaları istendi, emlakçı komisyonu ödemedi

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#Antalya#Ev Sahibi#Kiracı
Eski ev sahibinden akılalmaz kötülük Tuttukları daireden çıkmaları istendi, emlakçı komisyonu ödemedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 12:34

Antalya'da 7 senedir oturdukları evden ev sahibiyle sorunlar yaşadığı için çıkmak zorunda kalan Salim Sağlam (40) ve ailesi, kendilerine yeni bir ev tuttu. Aile, daha önceki evlerinde kirayı ödemedikleri söylenerek, birkaç gün içinde evi boşatlamaları istendi.

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Antalya'da 7 senedir oturdukları evlerinden ev sahibiyle sorun yaşayarak çıkmak zorunda kalan ve kendilerine yeni bir ev tutan güvenlik görevlisi Salim Sağlam, eşi Gülümser Sağlam (40) ve kızları Gülfigan Sağlam (11), kendilerine yeni bir ev bakmaya başladı. 12 Mayıs günü emlakçı M.K.'nın kendilerine gösterdiği evi beğenen aile, emlak komisyon bedelini ödeyerek evi kiraladı. Eski ev sahibi emlakçıyı arayak, ailenin kirayı düzgün ödemediğini söyledi. Bunun üzerine emlakçı M.K. ailenin kiraladığı evin sahibini aradı. Emlakçı M.K., aileyi arayarak evden çıkmalarını istedi. Salim Sağlam, bunun üzerine emlakçıdan ödedikleri komisyon bedelini istedi.

Eski ev sahibinden akılalmaz kötülük Tuttukları daireden çıkmaları istendi, emlakçı komisyonu ödemedi

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'EVİ 2-3 GÜN İÇERİSİNDE BOŞALTMAMIZI İSTEDİ'

Salim Sağlam, "Emlakçı M.K. ile konuştuk, ofisinde kira kontratı yaptı. Bana 30 bin lira emlak komisyonunu verirsem taşınabileceğimizi söyledi. Biz de tamam dedik. Nakit olarak parayı verdik. Kira kontratında ev sahibinin imzayı ertesi gün atacağını söyledi, biz onu da kabul ettik. Daha sonra beni arayan emlakçı 'Abi sen diğer oturduğun yerde 2 yıllık kiranı ödememişsin, milleti kandırmışsın' dedi. Dedim ki 'Benim paramı ver, evden taşınayım. Bana 'Paranı vermem. Evi 2-3 gün içinde boşalt' diye söyledi" dedi.

Eski ev sahibinden akılalmaz kötülük Tuttukları daireden çıkmaları istendi, emlakçı komisyonu ödemedi

Çok mağdur olduklarını söyleyen Sağlam, "11 yaşındaki kızımı 3-4 gündür okula gönderemiyorum. Elektrik yok, su yok hiçbir şeyimiz yok. Giderlerimizi karşılayamıyoruz, hiçbir şeyimizi yapamıyoruz" diye konuştu.

Eski ev sahibinden akılalmaz kötülük Tuttukları daireden çıkmaları istendi, emlakçı komisyonu ödemedi

Emlakçı M.K. ise Sağlam ve ailesinin 7 senedir oturdukları eski evlerindeki ev sahiplerine düzgün kira ödemediklerini öğrendiğini, kendisinin bu durum üzerine evden çıkmalarını istediğini söyledi. Katipoğlu, aileye usulüne uygun olarak evi kiralamadan önce aldığı 30 bin liranın 20 bin lirasını geri ödediğini de belirtti.

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Eski ev sahibinden akılalmaz kötülük Tuttukları daireden çıkmaları istendi, emlakçı komisyonu ödemedi

 

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#Antalya#Ev Sahibi#Kiracı

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