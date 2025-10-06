Eski eşler arasında otomobil davası

Haberin Devamı

Otomobil yarışları pilotu Can Artam ile Litvanyalı pilates eğitmeni Livia Artam, 2013’te evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra Can Artam ile Livia Artam, Çeşme Adliyesi’nde boşandı. Mahkeme, Can Artam’ın çocuğu için aylık 1500 lira nafaka ödemesine hükmetti. Çocuğuna verilen nafakayı az bulan Livia Artam, nafakanın artırılması için dava açtı. Mahkeme bu nafakayı 30 bin liraya yükseltti. Livia Artam, nafaka alacağının tahsili için Büyükçekmece İcra Müdürlüğü’ne başvurarak eski eşi Can Artam hakkında icra takibi başlattı. Can Artam, takibe itiraz edince Livia Artam bu defa itirazın iptali için dava açtı. Can Artam’ın itirazını kaldıran mahkeme, ayrıca icra inkâr tazminatı ödemesine hükmetti.

‘MAL KAÇIRMAK İÇİN ARACINI DEVRETTİ’

Livia Artam, takibin kesinleşmesinden sonra haciz tutanağında borçlu Can Artam’a ait herhangi bir menkul ve gayrimenkule rastlanmadığını gördü. Livia Artam, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda eski eşi Can Artam’ın icra takibine yaptığı itiraz ile takibin kesinleştiği tarih aralığında kendisine ait aracı annesine devrettiğini tespit etti. Livia Artam’ın avukatı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Can Artam ile annesi arasında aracın devrine ilişkin işlemin mal kaçırmak kastı ile yapıldığını öne sürdü.

‘ALDIĞI BORÇLARA KARŞILIK DEVRETTİ’

Davaya cevap veren Can Artam’ın dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilin hiçbir geliri bulunmamaktadır. Müvekkil ve çocuğun tüm ihtiyaçları, müvekkilin annesi ve babası tarafından karşılanmaktadır. Müvekkil, İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararı sonrası borcunu faiziyle beraber ödemiştir. Herhangi bir mal varlığını kaçırmak şöyle dursun, dosya borcunu dahi gecikmeden ödemiştir. İcra Müdürlüğü’ne yapılan tüm ödemeler, müvekkilin annesi tarafından yapılmıştır. Müvekkil de annesinden aldığı borçların karşılığı olarak, sahip olduğu aracı annesine devretmiştir. Bu tasarruf, mal kaçırma amacıyla yapılmamıştır. Aksine müvekkilin dosya borcunu kapatabilmesinin tek yolu ailesinden borç almak olmuştur. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz.”